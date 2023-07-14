МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Консолидированная выручка группы компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар", в 2022 году выросла на 18% и достигла 14,4 миллиарда рублей, заявил РИА Новости глава "РТК-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Глава "Ростелекома" рассказал о выручке компании в 2023 году

"Консолидированная выручка по всей группе компаний "Ростелеком" в части информационной безопасности, в том числе ГК "РТК-Солар" за 2022 год составила 14,4 миллиарда рублей. Это 18% прироста год к году", — сказал Ляпунов.

Он также предположил, что показатели рынка кибербезопасности в 2023 году будут существенно выше по темпу роста, чем в 2022 году.

"У рынка есть баланс спроса и предложения. Если раньше рынок информационной безопасности был рынком спроса, то есть был дефицит бюджета у заказчика, то в прошлом году рынок испытывал скорее дефицит предложения. Западные вендоры ушли, а российские компании не смогли оперативно предложить нужного объема технологий. К тому же, кратный рост рынка, особенно, если мы говорим об оказании сервисов и услуг, невозможен без определенного количества необходимых специалистов, количество профессионалов ИБ на рынке труда ограничено", — отметил Ляпунов.