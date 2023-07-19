МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что пока искусственный интеллект не займет его рабочее место, но этот процесс уже идет. Компания Маска будет использовать сообщения в Twitter для обучения ИИ

"Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", — ответил Греф на вопрос президента России Владимира Путина, заменит ли его искусственный интеллект на посту главы Сбербанка.

На это Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить".

Обсуждение состоялось в рамках заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".