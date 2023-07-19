2023-07-19T16:34:13+03:00
2023-07-19T16:34:13+03:00
2023-07-19T16:34:13+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230719/841127921.html
Греф надеется, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что пока искусственный интеллект не займет его рабочее место, но этот процесс уже идет. "Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет",... ПРАЙМ, 19.07.2023
банки, финансы, технологии, новости, герман греф, сбербанк, ии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что пока искусственный интеллект не займет его рабочее место, но этот процесс уже идет.
"Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет", — ответил Греф на вопрос президента России Владимира Путина, заменит ли его искусственный интеллект на посту главы Сбербанка.
На это Путин пошутил, что "с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить".
Обсуждение состоялось в рамках заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".