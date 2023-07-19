МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта сегодня не менее важно, чем атомные и ракетные технологии в период СССР, заявил президент России Владимир Путин. Путин не поедет на саммит БРИКС, заявили в офисе президента ЮАР

Глава государства в среду выступил на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".

"Это по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского союза, в середине 40-х или 50-х годов", — подчеркнул Путин.

По его словам, будущее стоит за подобными технологиями.