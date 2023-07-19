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2023-07-19T16:41:46+03:00
2023-07-19T16:41:46+03:00
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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230719/841127998.html
Путин отметил значимость развития искуственного интеллекта
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Развитие искусственного интеллекта сегодня не менее важно, чем атомные и ракетные технологии в период СССР, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду... ПРАЙМ, 19.07.2023
технологии, новости, владимир путин, ии, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта сегодня не менее важно, чем атомные и ракетные технологии в период СССР, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду выступил на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".
"Это по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского союза, в середине 40-х или 50-х годов", — подчеркнул Путин.
По его словам, будущее стоит за подобными технологиями.