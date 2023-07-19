МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки; в следующем году такой подход будет опробован в тех отраслях, где уже есть большой спектр таких решений, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ

"Внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из условий предоставления господдержки компаниям. Об этом мы договорились с коллегами из Минфина и со следующего года протестируем этот подход в сельском хозяйстве, в транспорте, в промышленности и в здравоохранении – в тех отраслях, где у нас действительно наработана уже большая практика и есть большой спектр решений", — сказал Решетников на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он пояснил, если компания будет получать какую-то субсидию из бюджета, выше определенной суммы, то она должна будет у себя внедрить то или иное решение с использованием ИИ.

"Мы тем самым поощряем спрос на все эти разработки", — указал министр.

Решетников также обратил внимание, что для развития технологии искусственного интеллекта разработчики должны получить доступ к обезличенным данным. Он назвал это одним из ключевых условий для дальнейшего развития всей отрасли.

"Это ключевой вопрос, по которому необходимо ускорить работу", — добавил глава Минэкономразвития.

Более того, Решетников заявил, что обучение в области искусственного интеллекта необходимо активнее внедрять в образовательные программы вузов, разработанный Минобрнауки специальный учебный модуль должен стать обязательным, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Искусственный интеллект должен активнее внедряться в образовательные программы вузов. У нас в Минобрнауки разработан специальный учебный модуль, специальная программа, его внедрение, этого модуля, носит рекомендательный характер. Мы промониторили (ситуацию — ред.), и нам бы, конечно, хотелось, чтобы этот процесс шел более активно и с большей включенностью вузов", — сказал Решетников.

"Поэтому мы предлагаем сделать внедрение модуля обязательным для таких образовательных программ, особенно там, где у нас IT-кафедры. И, во-вторых, при необходимости, доработать образовательные программы по функциональным направлениям", — добавил он.

В целом, по словам Решетникова, с прошлого года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры по подготовке специалистов по искусственному интеллекту. Обучение по ним проходят 3 тысячи человек, а со следующего года будут обучаться в 4 раза больше студентов.

"Есть также подготовка и в рамках дополнительного профессионального образования. В прошлом году обучение по востребованным специальностям от аналитика данных до руководителя проектов в сфере искусственного интеллекта прошли почти 2 тысячи чел. Столько же учатся сейчас. И из бюджета компенсируется 90% затрат на такое обучение", — отметил Решетников.

Речь идет о программе дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и в смежных областях при финансовой поддержке от государства, программа действует до 2024 года.

Также Минэкономразвития России в дополнение к действующим шести исследовательским центрам по развитию искусственного интеллекта предлагает отобрать еще не менее шести, сообщил Максим Решетников.

Он напомнил, что на сегодняшний день на базе ведущих вузов и научных организаций (ВШЭ, ИТМО, Сколтех, Университет Иннополис, РАН, МФТИ) работают 6 исследовательских центров. Они были открыты в 2021 году.

"На базе вузов будем также открывать новые исследовательские центры. В дополнение к действующим шести до конца года по конкурсу предлагаем отобрать еще не менее 6 для поддержки уже на 2023-2026 годы. Гранты имеют срочный характер и они у нас заканчиваются в 2024 году, но крайне важно, чтобы работа исследователей в этой сфере была бесшовной", — сказал министр.

По его словам, на исследования действующих центров из федерального бюджета выделено 5,4 миллиарда рублей на 4 года, и привлечено 2,5 миллиарда частного финансирования. Он также попросил поддержать заявку на финансирование для развития работы центров. "В 2023 году нам понадобится 100 миллионов рублей и на 2024-2026 годы — еще по 1,3 миллиарда рублей ежегодно. Просим поддержать", — обратился к президенту Решетников.