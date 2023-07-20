МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Дефицита топлива в Крыму нет, сообщили власти региона

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

"Злые русские хакеры" (RaHDit) в ответ на совершенный СБУ теракт, в результате которого был взорван Крымский мост, опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, были запущены морские беспилотники со взрывчаткой", — сказали РИА Новости в группировке.

В частности, следует из расследования хакеров, в операции по сбросу безэкипажных катеров для атаки моста могли участвовать два танкера Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них дрейфовал за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 километрах от Новороссийска. Второй дрейфовал южнее.

Позднее танкеры встретились в море.

Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDit, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.