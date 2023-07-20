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2023-07-20T11:13:52+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230720/841135500.html
Сбербанк восстановил работу сервисов в полном объеме
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сбербанк завершил кратковременные плановые технические работы веб-версии "Сбербанк Онлайн", все сервисы работают в полном объеме, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, общество , финансы, технологии, новости, рф, сбербанк, сервисы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сбербанк завершил кратковременные плановые технические работы веб-версии "Сбербанк Онлайн", все сервисы работают в полном объеме, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
Ранее при входе в веб-версию "Сбербанк Онлайн" сообщалось, что ряд операций недоступен в полном объеме из-за проведения технических работ.
"Сегодня проводились кратковременные плановые технологические работы в веб-версии "Сбербанк Онлайн", сейчас они завершены, все сервисы работают в полном объеме", — сообщили в банке.