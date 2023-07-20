МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сбербанк завершил кратковременные плановые технические работы веб-версии "Сбербанк Онлайн", все сервисы работают в полном объеме, сообщили РИА Новости в кредитной организации. Сбербанк инвестирует в развитие ИИ около миллиарда долларов в год

Ранее при входе в веб-версию "Сбербанк Онлайн" сообщалось, что ряд операций недоступен в полном объеме из-за проведения технических работ.

"Сегодня проводились кратковременные плановые технологические работы в веб-версии "Сбербанк Онлайн", сейчас они завершены, все сервисы работают в полном объеме", — сообщили в банке.