МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Один из лидеров российского рынка товаров повседневного спроса, компания Unilever достигла почти 100%-й биоразлагаемости выпускаемых чистящих средств, после использования они разлагаются на соли и воду, не нанося вреда экологии, следует из отчета компании об устойчивом развитии. Копия документа имеется у РИА Новости. России и миру надо укрупнять НПЗ ради экологии, считает эксперт

"На конец 2022 года биоразлагаемость всех чистящих средств для дома Unilever в России составляет более 98% – это значит, что в процессе использования и смыва они разлагаются на соли и воду, не нанося вреда окружающей среде", — говорится в тексте документа.

В частности, в марте 2022 года компании удалось найти более экологичную замену сырью для чистящих кремов и перейти с синтетического небиоразлагаемого загустителя на натуральный биоразлагаемый полимер. Внедрение такой инновации было вызвано в том числе возникшими сложностями с поставками из западных стран.

В компании также отметили, что придерживаются плана достичь значения стопроцентной биоразлагаемости чистящих средств к 2030 году.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время Unilever является одним из лидеров мирового рынка товаров повседневного потребления.

Компания производит мороженое, приправы, бытовую химию, уходовую косметику и другую продукцию. В ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран, от Axe и Camay до "Чистой Линии" и "Черного жемчуга".

В начале марта штаб-квартира Unilever заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на рекламу. Позднее российский офис уточнил, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами, производя их на своих локальных производствах.