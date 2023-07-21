МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем средств на закупку программных продуктов и услуг по разработке и тестированию ПО для компаний, которыми полностью владеет государство, в первом полугодии 2023 года вырос на 24,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года — до 68,64 миллиарда рублей, следует из данных аналитического центра "ТЭК-Торг", которые есть у РИА Новости. Минцифры раскрыло, когда остановит выдачу грантов на новые разработки в IT

"Объемы НМЦ закупок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию программного обеспечения по ФЗ-44 (регулирует закупки компаний, которые полностью принадлежат государству — ред.) показали заметный рост – 68,64 миллиарда рублей (увеличение на 24,4%), опубликовано закупочных процедур – 9 115 (на 23,2% больше, чем годом ранее)", — говорится в исследовании.

При этом сумма затрат на закупки и разработку софта в компаниях, которыми государство владеет на 50% и более (по 223-ФЗ), за год снизилась на треть: с 40,86 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 27,63 миллиарда рублей в первом полугодии 2023 года.

Общий объем госзакупок в сфере информационных технологий для муниципальных и бюджетных учреждений за 6 месяцев 2023 увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 141,38 миллиарда рублей. Там же отмечается, что объем ИТ-закупок у компаний с госучастием более 50% снизился на 37,8% и составил 60,47 миллиарда рублей.