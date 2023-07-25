МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает государственным органам и ряду организаций РФ использовать иностранные геоинформационные системы, технологии и средства для обработки пространственных данных. Решетников предложил увязать господдержку компаний с внедрением ИИ

Документ устанавливает особенности организации картографической деятельности. Он запрещает с 1 января 2026 года использовать иностранные геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства органам госвласти и местного самоуправления, их подведомственным организациям, а также отдельным видам юрлиц.

Запрет распространяется на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании, естественные монополии; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами; автономные учреждения. Кроме того, запрет касается хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия РФ, ее региона, муниципального образования в совокупности превышает 50%, а также их "дочек" и "внучек".

Кроме того, согласно закону, если эти юрлица выполняют или закупают геодезические и картографические работы, то они будут обязаны направлять полученные данные и материалы в федеральный фонд пространственных данных.

Российские геоинформационные системы, средства и технологии, используемые такими органами и организациями, должны соответствовать требованиям уполномоченного федерального органа, согласованным с Минобороны. Перечень таких систем, технологий, и средств будет размещаться на федеральном портале пространственных данных.

Кроме того, закон содержит изменения, связанные с созданием и функционированием федеральной сети геодезических станций, в том числе дифференциальных. На таких станциях выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в госинформсистему сети. Дифференциальные геодезические станции могут создаваться как за счет бюджетных средств, так и средств граждан или юрлиц.

Эти изменения вносятся в целях объединения разрозненных частных геодезических станций и повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.