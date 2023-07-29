МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Злоумышленники активизируются в разгар сезона отпусков, и в России в основном преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией путешествия, рассказали РИА Новости эксперты "Лаборатории Касперского" и группы компаний "Мантера" (управляет крупнейшими туристическими активами юга России — курорт "Красная Поляна", "Сочи Парк Отель"). Глава "ГЛОНАСС" рассказал, что чаще всего атакуют хакеры в автомобилях

Говоря о мошенничестве с билетами, эксперты отметили, что видят множество поддельных страниц, имитирующих сайты разных авиакомпаний и агрегаторов по подбору авиабилетов. "Некоторые из них даже могут отображать реальные данные о рейсах, отправляя поисковые запросы легитимным агрегаторам и выдавая полученную информацию. Однако настоящих билетов посетители фальшивых ресурсов не увидят. Цель злоумышленников — украсть деньги и использовать чужие личные данные в своих целях, например, чтобы продать их в даркнете", — сообщается в исследовании.

Эксперты отмечают, что еще один из распространенных способов мошенничества касается поиска жилья — поддельные интернет-предложения об аренде квартир и апартаментов.

"Мошенники создают привлекательные объявления на популярных платформах, заманивая путешественников красивыми фотографиями и низкими ценами. Однако после бронирования и отправки платежа окажется, что авторы объявлений вовсе не те, за кого себя выдают", — сообщили они.

Отмечается, что еще один вид мошенничества с жильем связан с бронированием гостиниц, когда злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие настоящие платформы бронирования отелей. "Часто на таких сайтах пользователям предлагается войти в систему с учетными данными от уже имеющихся аккаунтов. Это позволяет мошенникам получить несанкционированный доступ к учетным записям жертв в социальных сетях или электронной почте. В результате таким образом они крадут личные данные", — заявили эксперты.

Помимо этого имеет место и мошенничество с опросами, когда создаются спам-страницы или рассылаются электронные письма, в которых предлагают пройти опрос на тему путешествий и получить вознаграждение. Эксперты отмечают, что в таких схемах расчет делается на желание людей получить легкие деньги или какой-либо подарок. Но нацелены они на сбор личных данных — имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений.

"Вознаграждения же жертвы этой схемы не получают, а информация, которой они поделились с мошенниками, может быть использована, например, для кражи личных данных или денег. Кроме того, в конце опроса обычно предлагается поделиться информацией об опросе с друзьями, чтобы и они могли получить приз, то есть злоумышленники используют жертв еще и для дальнейшего распространения мошеннических ресурсов", — говорится в исследовании.