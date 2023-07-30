МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в прошлом году отказал украинским властям в спутниковом интернете в районе Крыма для атак беспилотников на полуостров, пишет газета New York Times со ссылкой на два осведомленных источника. Запуск Falcon 9 со спутниками Starlink отменили из-за непогоды

"У Маска есть… красные линии, которые он не пересекает. Он отклонил в прошлом году запрос Украины дать доступ к Starlink возле Крыма, контролируемого Россией полуострова, чтобы они могли направлять начиненные взрывчаткой морские беспилотники для атак российских кораблей, пришвартованных в Черном море", — утверждается в публикации.

Издание напомнило, что Маск позднее сам заявлял, что Starlink нельзя использовать для беспилотных ударов на большие расстояния.

New York Times пишет, что высшим чинам Пентагона пришлось созваниваться с Маском, чтобы убедить его дать украинцам возможность использовать Starlink не только в оборонительных, но и наступательных операциях, несмотря на вероятность якобы больших потерь с российской стороны.

В прошлом году Маск попал под шквал критики на Украине, усомнившись в возможности ее победы и призвав стороны к миру. Он предложил свое видение урегулирования конфликта с "повторным голосованием" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранением Крыма "формальной частью России" и нейтральным статусом Украины.

При этом тысячи терминалов спутникового интернета Starlink, оперативно направленные Маском на Украину, New York Times называет крупным преимуществом украинских сил перед российскими войсками и подчеркивает, что альтернативы им на рынке нет.

"Она (технология) позволяет артиллерийским расчетам, командирам и летчикам одновременно видеть видео с беспилотников, общаясь в режиме онлайн. Время реагирования от обнаружения цели до ее поражения сократилось до примерно одной минуты с 20", — пишет газета.