ПЕКИН, 31 июл — ПРАЙМ. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Аналитик раскрыл, сколько Россия потратит на рынке беспилотников

Как уточнило минкоммерции, меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.

В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.

Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения.

"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", — говорится в заявлении.

Отмечается, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.