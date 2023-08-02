МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проведет исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Минтранс запретил использовать технику Apple для служебных нужд

"ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что на сегодняшний день сетевые протоколы, используемые интернет-сервисами, преимущественно являются продуктом иностранной разработки. "В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", — добавляют в РКН.

Ранее газета "Ведомости" написала, что Роскомнадзор протестирует, в частности, iPhone и iPad на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.

При этом, как позднее отмечал глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн, вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.