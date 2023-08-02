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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230802/841277576.html
Роскомнадзор проверит гаджеты Apple для безопасного доступа к сервисам
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https://россиясегодня.рф
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проведет исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы... ПРАЙМ, 02.08.2023
общество , технологии, новости, россия, роскомнадзор, apple, iphone
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре проведет исследования устройств Apple и других зарубежных производителей, чтобы обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
"ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", — говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что на сегодняшний день сетевые протоколы, используемые интернет-сервисами, преимущественно являются продуктом иностранной разработки. "В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", — добавляют в РКН.
Ранее газета "Ведомости" написала, что Роскомнадзор протестирует, в частности, iPhone и iPad на случай их отключения Apple и их защищенность от слежки.
При этом, как позднее отмечал глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн, вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит.