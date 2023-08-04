МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Входящие в "Ростех" компании "Азимут" и "Социальные системы" завершили разработку и сертификацию отечественного устройства для бесконтактной оплаты, оно на 10-15% дешевле иностранных аналогов и уже проходит опытную эксплуатацию на Северном Кавказе, сообщила пресс-служба "Ростеха". ПО для промышленной автоматизации должно быть российским, заявил Мишустин

"Компании "Азимут" (входит в "Ростех") и ООО "Социальные системы" завершили разработку и сертификацию отечественного бесконтактного считывателя банковских карт ВСАМ-01", — сказано в сообщении.

ВСАМ-01 может использоваться для оплаты в магазинах, вендинговых автоматах, в банках, проезда в городском транспорте, считывания небанковских карт и в других сферах. Считыватель получил заключение Минпромторга, которое разрешает его производство и использование на территории России. Кроме того, устройство имеет все необходимые сертификаты одобрения платежных систем "Мир", Mastercard, Visa и EMVCo. Устройство предоставляет возможность интеграции с оборудованием сторонних производителей.

"Устройство уже активно используется в системах оплаты городского транспорта в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае. Мы планируем расширить географию его применения, увеличив для этого выпуск устройств более чем в 10 раз", — приводится в сообщении комментарий гендиректора "Азимута" Аскера Саидова.

По его словам, ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле. Как отметил замглавы Минпромторга Василий Шпак, чей комментарий также приводится в релизе, за прошедший год BCAM-01 активно интересовались производители банкоматов, а также компании, осуществляющие техническую поддержку и обслуживание текущей сети устройств, установленных на территории России и в странах СНГ. Уже заключено несколько контрактов на поставку, сказал он.