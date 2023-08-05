НОВОСИБИРСК, 5 авг — ПРАЙМ. Любительские беспилотники смогут летать в городах и других населенных пунктах России в специальных отведенных для этого зонах, сообщил журналистам в субботу на "Архипелаге 2023" в Новосибирске замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. Росавиация назвала необходимое России количество дронов

"Любительские дроны смогут (летать – ред.). Будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах", — сказал он.

Замминистра также добавил, что в целом с 1 сентября текущего года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.

Также Игорь Чалик заявил о необходимости систем искусственного интеллекта для внедрения беспилотников в пилотируемое воздушное пространство.

"Понятно, что это возрастание нагрузки (на диспетчеров — ред.), но собираемся сюда искусственный интеллект привлечь. Уже сегодня есть автоматизированная интегрированная система управления, которая здорово помогает диспетчерам для снятия нагрузки. Но понимаем, что в случае интегрирования в единое воздушное пространство значительно возрастет количество используемых беспилотников, соответственно, возрастет нагрузка на диспетчеров. У нас идет обсуждение, каким образом это будет управляться. Есть несколько вариантов решения", — сказал он.

Кроме этого, Чалик назвал основной идеей, что "беспилотники должны быть оборудованы также, как пилотируемые". Он уточнил, что "беспилотник должен среагировать первым и уйти от возможного столкновения", но пока в России нет ни одного дрона, оборудованного хотя бы аппаратурой предупреждения столкновения.