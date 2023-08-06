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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230806/841308977.html
Единого национального оператора беспилотников не будет, заявил Белоусов
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Создание единого национального оператора для регулирования деятельности беспилотников не предполагается, ГТЛК будет консолидировать только государственный заказ, для чего ее... ПРАЙМ, 06.08.2023
технологии, новости, андрей белоусов, операторы, дроны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НОВОСИБИРСК, 6 авг — ПРАЙМ. Создание единого национального оператора для регулирования деятельности беспилотников не предполагается, ГТЛК будет консолидировать только государственный заказ, для чего ее докапитализируют, сообщил журналистам в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Накануне замглавы Росавиации Андрей Добряков на "Архипелаге 2023" заявил, что отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как "это убьет ее", необходима конкуренция.
"Не предполагается единый оператор. На самом деле это достаточно конкурентная область, поэтому там никакого единого оператора не будет", — сказал он.
Белоусов отметил, что государственный, федеральный, спрос на беспилотники при этом будет консолидировать и интегрировать компания ГТЛК.
"Предусматривается специальная докапитализация ГТЛК, чтобы компания могла эту функцию выполнить", — пояснил он.