НОВОСИБИРСК, 6 авг — ПРАЙМ. Создание единого национального оператора для регулирования деятельности беспилотников не предполагается, ГТЛК будет консолидировать только государственный заказ, для чего ее докапитализируют, сообщил журналистам в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Дронам разрешат летать в городах, сообщил Минтранс

Накануне замглавы Росавиации Андрей Добряков на "Архипелаге 2023" заявил, что отрасли беспилотных летательных аппаратов не нужны национальные операторы, так как "это убьет ее", необходима конкуренция.

"Не предполагается единый оператор. На самом деле это достаточно конкурентная область, поэтому там никакого единого оператора не будет", — сказал он.

Белоусов отметил, что государственный, федеральный, спрос на беспилотники при этом будет консолидировать и интегрировать компания ГТЛК.

"Предусматривается специальная докапитализация ГТЛК, чтобы компания могла эту функцию выполнить", — пояснил он.