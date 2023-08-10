МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Телефонные мошенники обзванивают россиян под видом специалистов технической поддержки и убеждают установить приложения якобы для проверки смартфонов на уязвимость, которые на деле являются разработанными злоумышленниками программами, позволяющими воровать средства со счетов, сообщила пресс-служба ВТБ. Россиянам назвали главные уловки мошенников при планировании путешествий

"Злоумышленники звонят клиентам, представляются "специалистами технической поддержки" и предлагают установить на смартфон "официальное" приложение банка для проверки устройства и поиска уязвимостей. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы", — говорится в сообщении.

После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка, рассказали в ВТБ.

Мошенники пытаются дозвониться до потенциальной жертвы по любому каналу связи, но преимущественно в мессенджерах. Для убедительности используется логотип банка или подпись "Тех. поддержка". "Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы "сертифицированное приложение" банка для проверки телефона на уязвимости, присылают ссылку на фишинговый сайт с подробной инструкцией, которая объясняет, как установить приложение", — раскрыли подробности схемы в банке.

После установки пользователю предлагают запустить новую программу, сообщить "оператору" идентификационный номер (который является кодом доступа) и открыть свой мобильный банк. Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android, указали в ВТБ.

"Если раньше для получения удаленного доступа "жертве" предлагали перейти в магазины приложений и скачать стороннюю программу, то сегодня мошенники научились создавать отдельные сайты и разрабатывать фейковые приложения "техподдержки", мимикрирующие под сервисы банков", — пояснил начальник отдела качества процессов цифровых каналов департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов.