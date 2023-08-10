ПАРИЖ, 10 авг — ПРАЙМ. Евросоюз намерен вложить 100 миллиардов евро в разработку полупроводников и микрочипов, чтобы снизить зависимость от импорта в этой сфере, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио RTL. ЕС утвердил положение о поддержке производства полупроводников

"Европа берет свою судьбу в свои руки, в том числе в плане масштабного вызова, заключающегося в том, чтобы иметь возможность производить на своей территории микрочипы, которые нам необходимы. Тридцать лет назад у нас была эта возможность, мы ее последовательно утратили в пользу Азии. Мы производим лишь 9% от мирового объема. Мы рассчитали: чтобы покрыть наши потребности, необходимо достичь 20% к 2030 году. Я объявляю, что мы намерены инвестировать более 100 миллиардов евро на территории ЕС, чтобы обеспечить наши потребности, а также экспорт", — сказал еврокомиссар.

Ранее СМИ сообщили, что тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), являющаяся одним из мировых лидеров по производству полупроводников, намерена открыть производство в Дрездене. Проект подразумевает финансирование со стороны правительства ФРГ. По данным источников газеты, было обещано, что правительство Германии поддержит строительство завода, выделив 5 миллиардов евро. TSMC будет управлять заводом в рамках совместного предприятия с партнерами Bosch, Infineon и NXP. Предполагается, что каждый из ее партнеров будет иметь по 10% в совместном предприятии.

Совет директоров тайваньской компании по производству полупроводников TSMC одобрил строительство завода в Германии за 3,5 миллиарда евро (около 3,8 миллиарда долларов). Речь идет об инвестициях в дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), в которой TSMC будет обладать контрольным пакетом акций. Предполагается, что будет создано около 2 тысяч рабочих мест. Старт производства запланирован на 2027 год.

При этом ряд германских экономистов выразил сомнение относительно целесообразности многомиллиардных инвестиций правительства в строительство в Дрездене завода по производству полупроводников тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).