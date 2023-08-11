МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. РЖД перевели на российскую операционную систему (ОС) "Аврора" несколько тысяч служебных мобильных устройств сотрудников и продолжают работу по переводу пользователей на нее, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Российские чиновники стали получать гаджеты на базе ОС "Аврора", пишет СМИ

РЖД в 2021 году сообщали, что внедряют отечественное программное обеспечение (ПО) для смартфонов и планшетов, используемых работниками ремонтно-восстановительных бригад сетей связи. Речь идет о ПО для цифровизации технологических процессов компании и создании мобильных рабочих мест специалистов, обеспечивающих эксплуатацию сетей связи.

"На данный момент в ОАО "РЖД" ОС "Аврора" установлена на нескольких тысячах устройств для задач мобильного приложения эксплуатационного персонала: мобильное рабочее место, контролирующее обслуживание и ремонт объектов электросвязи", — сообщили в РЖД.

В компании напомнили, что планшет, приложение и операционная система "Аврора" являются полностью отечественными разработками.

"Ведется плановая работа по адаптации софта и переводу пользователей", — рассказали в РЖД.

Компания в 2021 году сообщала, что российская мобильная операционная система "Аврора" имеет встроенные механизмы защиты информации от несанкционированного доступа. Она предназначена для использования в государственных информационных системах, системах персональных данных и автоматизированных системах управления высокой степени защищенности.