2023-08-12T17:46:06+03:00
2023-08-12T17:46:06+03:00
2023-08-12T17:46:06+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230812/841413905.html
Xiaomi обвинили в блокировке установки Telegram
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Китайский производитель смартфонов и другой техники Xiaomi через свою фирменную оболочку MIUI проводить блокировку установки мессенджера Telegram. Пока речь идет о устройствах на... ПРАЙМ, 12.08.2023
технологии, новости, диджитал, мессенджер, telegram, блокировка, китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов и другой техники Xiaomi через свою фирменную оболочку MIUI проводить блокировку установки мессенджера Telegram. Пока речь идет о устройствах на территории Китая, сообщает издание издание Bleeping Computer со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.
В оболочке MIUI этот мессенджер помечается значком "опасное приложение".
"Когда MIUI идентифицирует Telegram, он выводит предупреждение, в котором говорится: "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим", — отмечает автор статьи.
Эту информацию подтвердил китайский разработчик мобильных устройств Hikari Calyx. Он отметил, что оболочка MIUI кроме приложения мессенджера помечает и другие приложения.
Напомним, что ранее мессенджер Telegram полностью заблокировали на территории Ирака. Это, заявило Министерство коммуникации страны, связано с безопасностью персональных данных граждан, а также национальной безопасности Ирака. По мнению властей, мессенджер эту политику не соблюдал.