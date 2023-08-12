МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Китайский производитель смартфонов и другой техники Xiaomi через свою фирменную оболочку MIUI проводить блокировку установки мессенджера Telegram. Пока речь идет о устройствах на территории Китая, сообщает издание издание Bleeping Computer со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах. "Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

В оболочке MIUI этот мессенджер помечается значком "опасное приложение".

"Когда MIUI идентифицирует Telegram, он выводит предупреждение, в котором говорится: "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим", — отмечает автор статьи.

Эту информацию подтвердил китайский разработчик мобильных устройств Hikari Calyx. Он отметил, что оболочка MIUI кроме приложения мессенджера помечает и другие приложения.

Напомним, что ранее мессенджер Telegram полностью заблокировали на территории Ирака. Это, заявило Министерство коммуникации страны, связано с безопасностью персональных данных граждан, а также национальной безопасности Ирака. По мнению властей, мессенджер эту политику не соблюдал.