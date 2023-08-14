КУБИНКА (Московская область), 14 авг — ПРАЙМ. БПЛА, управляемые снаряды, инженерная техника сейчас наиболее востребованы в войсках, сообщил в понедельник вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". В Минпромторге раскрыли судьбу проекта правительства по "честным ценникам"

По его словам, в прошлом году потребности начинались с ремонта, модернизации и увеличения поставок тяжелой и легкой бронетехники, танков, бронеавтомобилей, боеприпасов традиционных калибров, зенитных ракетных систем.

"Сегодня… это увеличение запросов производства и поставки беспилотников, особенно востребовано сегодня направление по управляемым снарядам, управляемым не только по своей точности, но и по дальности — наши предприятия работают активно в этом направлении. Востребована также техника, которая обеспечивает инженерные войска — сегодня это одно из важных и востребованных направлений", — сказал Мантуров.

По его словам, предприятия оперативно перестраивают свою логистику, производственные возможности, в зависимости от того, что наиболее востребовано именно сейчас госзаказчиком.

"Как пример, если есть заказ базовый на 152 мм, на неуправляемый снаряд, в какой-то момент возникает больше потребность в 125 мм (снарядах) для танков, предприятие оперативно отрабатывает данные корректировки, потому что они возникают по ходу исполнения задач в зоне СВО", — уточнил министр.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.