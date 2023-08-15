МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) вступают в силу во вторник, 15 августа, они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу национальную безопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Ученые из Tinkoff Research смогли ускорить обучение роботов с ИИ

Управление по вопросам киберпространства КНР сообщило в июле, что введение мер направлено на содействие здоровому развитию и стандартизированному применению технологии генеративного искусственного интеллекта, защиты национальной безопасности и общественных интересов, а также защиты законных прав и интересов граждан, юридических лиц и организаций.

Ведомство отмечало, что в последние годы быстрое развитие технологий генеративного искусственного интеллекта открыло новые возможности для социально-экономического развития, но, вместе с тем, возникли и такие проблемы, как распространение ложной информации, нарушение прав на конфиденциальность личной информации, проблемы с обеспечением безопасности данных, предрассудки и дискриминация, поэтому вопрос того, каким образом можно координировать разработку и безопасность генеративного искусственного интеллекта, привлек внимание многих.

Вводимые китайскими властями меры, в частности, устанавливают нормы предоставления услуг генеративного ИИ и разъясняют, что сгенерированный ИИ контент, к примеру, изображения и видео, должен быть соответствующим образом помечен, при обнаружении нелегального контента должны быть приняты своевременные меры для его удаления.

Меры регулирования распространяются на предоставляемые проживающему на территории КНР населению услуги по генерации с помощью искусственного интеллекта текстов, изображений, аудио, видео и другого контента. При этом под действие новых мер не подпадают отраслевые организации, предприятия, образовательные и научно-исследовательские учреждения, учреждения культуры и специализированные учреждения, разрабатывающие и применяющие технологии генеративного искусственного интеллекта, но не предоставляющие населению соответствующие услуги.

"Предоставление и использование услуг генеративного искусственного интеллекта должно осуществляться в соответствии с законами и административными положениями, уважением норм общественной морали и этики", — заявили ранее в управлении.

Также сообщалось, что генерируемый с помощью искусственного интеллекта контент должен "воплощать основные социалистические ценности, не подстрекать к подрыву государственной власти или свержению социалистического строя, не ставить под угрозу национальную безопасность и интересы, не наносить ущерб имиджу страны, не подстрекать к расколу страны, подрыву национального единства и социальной стабильности, не содержать пропаганду терроризма, экстремизма, межнациональной розни, дискриминации, насилия, а также порнографию, ложную и вредоносную информацию".

Согласно опубликованным правилам, в процессе разработки алгоритмов, отбора данных для обучения, генерации и оптимизации моделей ИИ, а также предоставления услуг населению необходимо принимать эффективные меры для предотвращения дискриминации по таким признакам, как этническая принадлежность, религиозные убеждения, гражданство, пол, возраст, профессия, состояние здоровья.

Также указана необходимость уважать права на интеллектуальную собственность и следовать деловой этике, хранить коммерческую тайну и не использовать алгоритмы, данные и платформы для ведения недобросовестной конкуренции. При предоставлении соответствующих услуг нельзя подвергать опасности физическое и психическое здоровье других людей, нарушать права на изображение, право на честь и достоинство, право на неприкосновенность частной жизни и на личную информацию.

Китайская технологическая компания Baidu 16 марта запустила новый проект в области искусственного интеллекта ERNIE Bot, который работает аналогично ChatGPT. Сообщалось, что четырехуровневая архитектура искусственного интеллекта обладает широкими возможностями по глубокому семантическому кросс-языковому пониманию и генерации текстов.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT.