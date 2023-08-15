МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пользователи стали чаще смотреть контент в онлайн-кинотеатрах на смартфонах — по итогам первого полугодия 2023 года мобильный трафик в этой категории увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали аналитики "Мегафона" на основе данных по своим абонентам.

"Абоненты сотовой связи все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах… За шесть месяцев 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов выросло на 13%", — говорится в исследовании.

Увеличилась также продолжительность пользовательской сессии — на 4%, до 35 минут. Абоненты все чаще выбирают не один видеосервис, они предпочитают переключаться между платформами: за первые шесть месяцев 2023 года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса против 2,2 сервиса в первом полугодии 2022 года.

Трафик на онлайн-кинотеатры возрастает в четверг и воскресенье. При этом в разрезе нескольких месяцев пик активности приходится на январские и майские праздники, а спад — на вторую половину апреля.

"Наиболее активно росла доля пользователей возрастной категории 25-35 лет: если годом ранее она составляла 43% от всех клиентов онлайн-кинотеатров, то в январе-июне 2023 года их доля достигла уже 50%. Доля зрителей возрастом 17-25 лет за год не изменилась и составила 26% в общей доле зрителей. А вот аудитория старше 35 лет стала меньше смотреть онлайн-кинотеатры", — отметили аналитики.

Одной из причин, по которым растет число просмотров фильмов со смартфонов, стало развитие самих гаджетов: доля продаж смартфонов с наибольшей диагональю экрана и его разрешения растет год от года, отметили в "Мегафоне". Так, в розничной сети "Мегафона" и Yota за первое полугодие 2023 года продажи смартфонов с диагоналями 6,7-6,9 дюйма выросли с 5% до 32% от всех продаж мобильных телефонов.