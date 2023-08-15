МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование. Минцифры поддержало предложенные "Ростелекомом" дивиденды

"Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года… определяет основные направления государственной политики в сфере развития отрасли связи. Документ направлен на формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи", — говорится в проекте.

"В случае реинвестирования оператором связи существенной части получаемой дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи, освоение новых технологий (в том числе на основе отечественного ТКО), направленных на достижение целей настоящей стратегии, – может быть допущена индексация таким оператором связи тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину", — сказано, в частности, в документе.

Кроме того, проект предполагает законодательное введение в РФ категории "доверенного ТКО". Это ТКО, соответствующее установленным требованиям по безопасности информации, "работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей".

Проект стратегии предусматривает "допустимость использования в Единой сети электросвязи Российской Федерации ТКО зарубежного производства, отнесенного к категории доверенного ТКО".

"Переход на использование в сетях связи ТКО только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи", — отмечается в документе.

ЛЬГОТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ

Операторы могут получить льготы на размещение сетей связи на объектах в государственной и муниципальной собственности, объектах, построенных с привлечением средств бюджета, следует из проекта стратегии. ВТБ анонсировал повышение максимальной ставки по депозитам с четверга

"Снижение издержек может быть достигнуто путём введения льготных тарифов для операторов связи на размещение объектов связи на: объектах в государственной и муниципальной собственности; объектах, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств", — говорится в документе.

Также предлагается обеспечить безвозмездное размещение сетей связи в многоквартирных домах, упростить доступ операторов связи к информации о существующих и планируемых к созданию объектах линейной инфраструктуры — например электроснабжения, транспортных сетей, газоснабжения, телекоммуникационных сетей.

Кроме того, среди предложений — ввести льготный тариф для операторов связи на технологическое присоединение отдельных категорий объектов, а также предоставить льготный доступ операторов центров обработки данных к электрическим сетям и льготные тарифы на оплату потребляемой электроэнергии

"Упрощение процессов создания и модернизации сетей связи, а также обеспечение доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетевого оборудования, в том числе для повышения конкурентоспособности рынка (сокращения возможностей возникновения недобросовестной конкуренции), будет способствовать удовлетворению спроса на доступные и качественно предоставляемые услуги связи", — следует из стратегии.

СЕТЕВАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Согласно проекту, Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших интернет-компаний. В UBS отметили рост экономического благосостояния России в 2022 году

"Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями, предусматривающие в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров", — говорится в опубликованном во вторник проекте стратегии.

Как поясняется в документе, принцип сетевой нейтральности, подразумевающий недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов, появился на ранней стадии существования сети Интернет, он был призван предотвратить создание препятствий для возникавших тогда небольших интернет-компаний со стороны сильного телекоммуникационного сектора.

"В настоящее время, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимыми или даже превысили капитализацию и объём бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность", — полагают в Минцифры.

Кроме того, рост потребления "тяжёлого" интернет-трафика — в частности, просмотра видео в сети, по данным авторов стратегии, уже начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, поскольку операторы просто не успевают расширять пропускную способность своих сетей.

Авторы стратегии отмечают, что перекладывание на крупные интернет-компании части расходов на строительство и эксплуатацию сетей связи уже является мировым трендом. "Во многих странах, в частности, в Республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры", — говорится в проекте стратегии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧИСТОТ

Механизм совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями предлагается создать в России, говорится в проекте. Росбанк ожидает роста ставок по ипотеке до 13-14 процентов

"Ключевыми инициативами в рамках реализации стратегии являются… создание механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром в целях внедрения мобильной связи на основе доверенного ТКО с возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями", — говорится в документе, опубликованном во вторник Минцифры.

Согласно проекту, эта инициатива направлена на повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание возможностей для внедрения современных и перспективных технологий ПРТС (передвижная репортажная телевизионная станция) и спутниковой связи.

Для достижения этих целей потребуется разработать и утвердить концепцию совместного использования радиочастотного спектра, принять соответствующие нормативные акты.

"Разработать и поэтапно внедрить технические средства, обеспечивающие возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот с наличием технической возможности для специальных потребителей временно ограничивать использование заданных полос радиочастотного спектра гражданскими операторами связи", — сказано в проекте.

Согласно документу, необходимо будет определить организацию – оператора этих технических средств, и передать ей в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи. Предлагается "привлечь к участию в организации крупнейших операторов мобильной связи".

"Предоставить указанной организации возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов государственной поддержки в интересах операторов связи, сохранив при этом возможность самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами связи", — говорится в документе.

КИБЕРАТАКИ

Центр государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информационные ресурсы планируется развивать в РФ, следует из проекта стратегии развития отрасли связи. РСТ предложил ввести льготы по курортному сбору

"Развитие отраслевого центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, включая систему раннего предупреждения об угрозах информационной безопасности", — говорится в документе.

План по развитию такого центра входит в первый этап реализации стратегии — с 2023 по 2030 годы. В этот же период планируется внедрить систему фильтрации компьютерных атак в сетевом трафике при оказании услуг связи, в том числе использующих технологии искусственного интеллекта.