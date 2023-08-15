МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские банки в день начала пилотирования цифрового рубля провели с ним первые успешные операции, опробовав такие функции, как переводы между физлицами, перевод средств благотворительному фонду и оплата товаров, показал опрос РИА Новости участников тестовой группы банков. ЦБ припрятал туза в рукаве

Банк России 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на настоящих операциях. Первая группа участников для пилота цифрового рубля состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. В первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, ГПБ, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".

"В первый день тестирования участники фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении "ВТБ Онлайн" протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом — с помощью переводов по QR-коду", — рассказали в ВТБ. Позднее в рамках пилота будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц, отметили в кредитной организации.

Аналогичный перечень операций — в фокусе внимания у банка "Синара". Там добавили, что также работают над такими операциями, как получение информации о балансе и список транзакций по цифровому счету. По словам заместителя председателя правления банка "Синара" Алексея Щавелева, самое серьезное внимание при тестировании уделяется вопросам надежности и безопасности взаимодействия платформы цифрового рубля и финансовых посредников.

В Альфа-банке во вторник протестировали переводы в адрес фонда, который помогает тяжелобольным детям. В банке подчеркнули, что все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования. Там также напомнили, что пока операции с цифровым рублем доступны ограниченному кругу пользователей. "Когда запустим новые сервисы в приложении — будем тестировать их вместе с вами", — пообещал банк своим клиентам.

Активно участвует в процессе и Промсвязьбанк. В рамках пилотирования фокус-группа из сотрудников кредитной организации должна проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении банка.