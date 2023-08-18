МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Облачный провайдер CloudMTS представил ML-платформу (платформу машинного обучения), на которой команды разработчиков могут обучать нейросети, собирать и анализировать данные, сравнивать результаты исследований, сообщили в пресс-службе сервиса. В Яндексе рассказали, чему научилась нейросеть YandexGPT

"Провайдер CloudMTS представил ML-платформу для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке. Дата-инженеры и аналитики смогут быстро разворачивать ML-модели в протестированной и оптимизированной для них облачной среде, собирать и анализировать данные, управлять жизненным циклом моделей, использовать трекинг ML-экспериментов, визуализировать и сравнивать результаты исследований", — говорится в сообщении.

С одной моделью искусственного интеллекта могут работать несколько специалистов. Площадка подходит как для крупных корпораций, так и для небольших команд. Среди сценариев применения ML-технологий — решение таких бизнес-задач, как построение наиболее оптимальных логистических цепочек, прогнозирование выхода из строя оборудования на предприятии, доставка персонализированной рекламы, подбор квалифицированных кадров.

"Мировые отрасли-лидеры по инвестициям в AI: медицина, облака, финтех и кибербезопасность. Мы видим, что этот тренд справедлив и для России. Можно говорить об экспоненциальном ускорении развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Соответственно, растет спрос на инфраструктуру и средства обучения ML-моделей, поэтому мы развернули собственную среду для ML-экспериментов на защищенной инфраструктуре CloudMTS", — прокомментировал директор по новым облачным продуктам CloudMTS Михаил Соловьев.

Отмечается, что платформа адаптирована под самый популярный open source-фреймворк для трекинга ML-экспериментов — ClearML.