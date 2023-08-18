МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. МТС заблокировал свыше миллиарда нежелательных вызовов за шесть месяцев 2023 года, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в пресс-службе компании. Сбер предупредил о мошенниках, создающих фальшивые точки доступа Wi-Fi

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, проанализировала количество спам-звонков в январе-июне 2023 года: благодаря антиспамовым решениям и сервису "Защитник", использующим анализ Big Data, МТС заблокировала свыше одного миллиарда нежелательных вызовов, что на 28% больше, чем за первое полугодие прошлого года", — говорится в сообщении.

По словам компании, наиболее популярными темами рекламных звонков стали: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг. А чаще всего спам-звонки поступали абонентам из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Самары.

Там отметили, что количество зафиксированных звонков с признаками несанкционированной рекламы в сети МТС составило более 3,8 миллиарда, что в 2,15 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

"В 2022 году благодаря всем антиспамовым решениям МТС заблокировала более 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше, чем годом ранее", — напомнили в компании.