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"Камаз" запретил работникам использовать Apple для работы
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"Камаз" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях, соответствующий приказ подписал гендиректор компании Сергей Когогин, говорится в корпоративном издании... ПРАЙМ, 21.08.2023
экономика, технологии, новости, россия, apple, камаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Камаз" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях, соответствующий приказ подписал гендиректор компании Сергей Когогин, говорится в корпоративном издании автопроизводителя "Вести Камаза".
"Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации", — отмечает издание.
"Под запрет, согласно приказу, подпадают смартфоны Apple, а также часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другая техника. В устройствах бренда не должны использоваться корпоративные SIM-карты. Информационные системы "Камаза" впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple", — уточняется в сообщении.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).