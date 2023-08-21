МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Камаз" запретил сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях, соответствующий приказ подписал гендиректор компании Сергей Когогин, говорится в корпоративном издании автопроизводителя "Вести Камаза". Минцифры запретило сотрудникам использовать устройства Apple на работе

"Генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписал приказ о запрете использования сотрудниками компании электронных устройств бренда Apple в служебных целях. Продукция американского производителя признана недостаточно надежной с точки зрения защиты информации", — отмечает издание.

"Под запрет, согласно приказу, подпадают смартфоны Apple, а также часы, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и другая техника. В устройствах бренда не должны использоваться корпоративные SIM-карты. Информационные системы "Камаза" впредь не будут поддерживаться на гаджетах Apple", — уточняется в сообщении.

Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).