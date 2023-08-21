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Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя
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Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... ПРАЙМ, 21.08.2023
экономика, технологии, новости, россия, telegram, сбой
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.
Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня.
По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.