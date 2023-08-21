МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, убедился корреспондент РИА Новости и следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. "Яндекс Go" улучшил навигацию для водителей в Москве

Ранее в понедельник пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Проблема возникла примерно в 20.00 мск. По данным сервиса Downradar, на момент 20.30 мск поступило более 12 тысяч жалоб. При этом сбой наблюдался у пользователей в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Узбекистане, а также на Украине.

Согласно данным сервиса Downdetector, на 22.30 мск количество сообщений о сбоях в работе Telegram не превышало базового уровня.

По информации Роскомнадзора, Telegram испытывал сложности с работой дата-центра в Европе, сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе ведомства.