НОВОСИБИРСК, 22 авг — ПРАЙМ. Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о поддержке технологических проектов, заявил во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023" в Новосибирске. Центробанк оценил поведение неопытных инвесторов на рынке

"Будет в Академии наук (РАН — ред.) создан национальный корпус экспертов. Сегодня законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе. Мы ожидаем его принятия уже осеннюю сессию. По сути дела это станет уже национальным индустриальным стандартом сферы науки, о том, каким образом будет проходить научная экспертиза", — сказал он.

По его словам, по сути, в стране "запускается система научной экспертизы, которая в частности, поможет регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке тех или иных технологических проектов". У регионов, пояснил Чернышенко, появится возможность многофакторной оценки результатов любой научной деятельности с помощью научной экспертизы. Вице-премьер объяснил, что, таким образом, научная экспертиза Российской академии наук сейчас выходит на новый уровень и объединяет огромный корпус всех экспертов, которые ранее были разрознены по разным экспертным организациям.

"Теперь все это под эгидой РАН. Будет универсальный инструмент, который будет оценивать любой результат научной деятельности", — отметил Чернышенко. Он сообщил, что одной из тем "Технопрома-2024" могла бы стать именно тема научной экспертизы.

"С этим надо разобраться и научить этим инструментом эффективно пользоваться", — добавил он.

Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в научных целях, сообщил Дмитрий Чернышенко.

"В этом году на облачной платформе "Гостех" уже будут развернуты первые 14 сервисов, в том числе и маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок, расходных материалов", — сказал он, выступая на пленарном заседании.

"Там самое важное, что есть сквозная прослеживаемость результата, связанная с конкретными акторами, которые делают этот результат, бесшовно соединяются технологические запросы от бизнеса. Ну и конечно, научная экспертиза, которая вплоть до руководства РАН сейчас выходит совершенно на новый уровень", — отметил вице-премьер.

Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума — правительство РФ и правительство Новосибирской области.