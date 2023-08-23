МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский разработчик ПО "Мой офис" первым получил государственную лицензию на образование для программ профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, сообщили РИА Новости в компании. Чернышенко спрогнозировал экономический эффект от искусственного интеллекта

"Хаб Знаний МойОфис" получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность: теперь слушатели курсов при успешном окончании обучения получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке государственного образца", – сообщили в компании.

Образовательный центр был создан три года назад для обучения пользователей работе с ПО МойОфис. "Всего за три года наши курсы закончили более 50 тысяч слушателей по всей стране – среди которых чиновники, студенты и работники крупнейших российских компаний", – рассказала директор центра Светлана Гиацинтова.

Сейчас это единственный разработчик офисного ПО в России, центр организации обучения которого получил соответствующую государственную лицензию. Компания планирует разрабатывать индивидуальные онлайн и офлайн курсы под запросы коммерческих пользователей и самостоятельно обучать их работе с офисным ПО.

Центр прошел проверку Роспотребнадзора и департамента образования и науки Москвы. Специалисты оценивали качество учебных программ, возможность проведения лекций на территории центра, проверяли квалификацию преподавателей. Процесс получения лицензии занял два месяца.

"МойОфис" – крупнейший российский разработчик офисных программных решений. Компания работает с 2013 года и входит в реестр разработчиков отечественного ПО.