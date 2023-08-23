МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Правительство обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие

"Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", — говорится в документе.

Уточняется, что Минцифры будет координатором эксперимента. Его планирует провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а после — со 2 марта 2024 года ‎по 1 ноября 2024 года. Участниками эксперимента станут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэономразвития, Росаккредитация, федеральные государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти.

"Разработка и внедрение платформы "Государственные кадры" в целях обеспечения проведения эксперимента осуществляется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — также уточняется в проекте.

В пояснительной записке напоминается, что к 2030 году должна быть создана новая информационная HR-система развития госслужащих, предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Она включена в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.