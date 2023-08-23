2023-08-23T19:21:04+03:00
2023-08-23T19:21:04+03:00
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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230823/841556482.html
Выпуск компьютеров и электронных изделий в июле вырос в России
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Производство компьютеров и электронных изделий в июле 2023 года выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта отрасль показала максимальные темпы роста в... ПРАЙМ, 23.08.2023
экономика, технологии, промышленность, новости, россия, росстат, электроника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Производство компьютеров и электронных изделий в июле 2023 года выросло на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта отрасль показала максимальные темпы роста в обрабатывающем секторе, следует из данных Росстата.
"В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий – (+)42,6%", — говорится в отчете.
Так, объем производства компьютеров, а также их принадлежностей по данным за январь-июль 2023 года составляет 41,8 миллиарда рублей — это на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным за июль 2023 года к июлю 2022 года рост производства составил 8,8%.
Производство полупроводниковых приборов и их частей в первом полугодии 2023 года составило 26,6 миллиона штук — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск снизился на 1,9%. По сравнению с июлем 2022 года в этом году производство элементов снизилось на 19,5%.