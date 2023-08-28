МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Голосовой помощник "Макс" от "Госуслуг" теперь доступен на умных устройствах с "Алисой" — он может рассказать, как воспользоваться некоторыми услугами на портале, или подать заявление по запросу пользователя, сообщили в телеграм-канале Минцифры. Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через "Госуслуги"

"Госуслуги" с роботом "Максом" теперь доступны на умных устройствах с "Алисой". "Макс" расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение "Госуслуги" или, если нужно, сам подаст заявление", — следует из сообщения.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале или войти в мобильное приложение "Госуслуги", написать в чат роботу "Максу": "Алиса", нажать "Связать аккаунты", в ответном сообщении придет код доступа. Затем попросить "Алису" запустить "Госуслуги" или позвать голосового помощника, произнести код доступа и узнать интересующую информацию о портале, сказав: "Алиса, спроси у Робота Макса…" или "Алиса, запусти "Госуслуги".

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново, а если запросов к" Алисе" не будет в течение трех месяцев, связь отключится автоматически.

Отмечается, что через "Алису" можно получить выписки из материнского капитала, о лицевом счете в Социальном фонде, из трудовой книжки и справку о размере пенсии. По данным "Минцифры", в дальнейшем число доступных в голосовом помощнике число сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с "Алисой", а также в браузере, навигаторе или приложении "Яндекса".

"Робот "Макс" на "Госуслугах" ежедневно отвечает на 1,5 миллиона запросов. Уже сейчас через чат с "Максом" на портале можно записаться к врачу, а до конца года он освоит еще десять самых популярных услуг. В дальнейшем доступ к этим сервисам можно будет получить, активировав робота "Макса" в устройствах и сервисах с "Алисой", — дополнили там.