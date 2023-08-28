МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Пользователи нейросети "Шедеврум" получили возможность создавать короткие видео, которые могут стать основой для музыкальных клипов и динамических аватарок в социальных сетях, рассказали в пресс-службе "Яндекса". В России создали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

"Яндекс" первым на российском рынке запустил технологию создания видео с помощью нейросети для пользователей. Такая возможность появилась в "Шедевруме": в ответ на запросы приложение генерирует короткие ролики. Они могут стать основой для музыкальных клипов, анимации, динамических аватарок в соцсетях и позволят воплотить в жизнь другие креативные идеи", — сказано в релизе.

В пресс-службе отметили, что для создания видео необходимо отправить в приложении описание, в ответ пользователи получат четыре варианта первого кадра и набор анимационных эффектов для создания движения: зум (приближение), таймлапс (ускоренная перемотка), полет, панорама, вращение, подъем и морфинг (постепенное изменение). Видео длиной четыре секунды с частотой 24 кадра в секунду можно будет переслать друзьям или сохранить в формате MP4.

В данный момент функция работает в тестовом режиме.

Для создания кадров будущего видео используется метод каскадной диффузии, с помощью которого нейросеть генерирует отдельные изображения — сначала создает картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями.

"Яндекс" представил "Шедеврум" в апреле 2023 года. Сразу после запуска приложение попало на первые строчки российских топов App Store и Google Play, и с тех пор его установили 5,8 миллиона пользователей iOS и Android. Нейросеть "Шедеврума" содержит 5 миллиардов параметров и обучалась на 330 миллионах примеров пар картинок с текстовым описанием", — добавили в пресс-службе.