МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Возможность проверять подлинность товаров, а также срок годности, название производителя, вес или объем продукта появилась в приложении "Госуслуги", для этого достаточно отсканировать специальный знак на упаковке, сообщили в пресс-службе Минцифры. "Госуслуги" с роботом "Максом" стали доступны на устройствах с "Алисой"

"Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения "Госуслуги" можно узнать срок годности, название производителя, вес или объем продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", — говорится в сообщении.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Если статус зеленый, то с товаром все в порядке, серый цвет означает, что товар уже продали или есть несоответствия в описании — в этом случае можно сообщить о нарушении в приложении "Честный знак". Красный статус означает то, что товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения — например, истек срок годности.

С помощью сканера на "Госуслугах" можно проверить лекарства, молочную продукцию, воду, обувь, шубы и верхнюю одежду, табак, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки. В скором времени можно будет проверить алкоголь.