МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает образовательные программы для подготовки IT-специалистов совместно с российскими вузами — РТУ МИРЭА, МАИ, МИФИ, НИУ ВШЭ (кампус в Санкт-Петербурге), НГУ и ИТМО — с сентября там начнут учиться более трех тысяч первокурсников, что в 2 раза больше, чем на уже действующих совместных программах, рассказали в пресс-службе "Яндекса". "Яндекс" первым в России запустил создание видео с помощью нейросети

"Яндекс" запускает совместные образовательные программы в шести российских университетах — РТУ МИРЭА, МАИ, МИФИ, НИУ ВШЭ (кампус в Санкт-Петербурге), НГУ и ИТМО. С сентября на образовательных программах и факультетах, поддерживаемых "Яндексом", начнут учиться более 3 000 первокурсников… Совместно с вузами-партнерами компания готовит IT-специалистов разных профилей: от социологов и экономистов, владеющих анализом данных, до продвинутых специалистов по машинному обучению", — следует из сообщения.

Как указывается в сообщении, сейчас программы "Яндекса" действуют в восьми университетах и ежегодно принимают 1,5 тысячи абитуриентов. В 2024-2025 годах количество вузов-партнеров вырастет до двадцати.

Отмечается, что студенты первого и второго курсов МИРЭА, МАИ, МИФИ и НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) будут изучать языки программирования Python, С++ и Go, а также алгоритмы обработки данных на основе онлайн-учебников по программированию "Яндекса". Студенты старших курсов получат доступ к лекциям по машинному обучению от преподавателей Школы анализа данных компании.

В этом учебном году также состоялся первый набор на программы ускоренных онлайн-бакалавриата и онлайн-магистратуры, разработанные "Яндекс Практикумом" вместе с ТГУ, МИСиС и ИТМО. Там будут готовить специалистов IT-профессий — дата-аналитиков и фронтенд-разработчиков.