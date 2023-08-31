МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Потенциальный объем закачки и хранения углекислого газа (СО2) в России может составлять от 1000 до 4000 гигатонн, этого может хватить для консервации всех выбросов парниковых газов Китая за 100 лет, сообщил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Мишустин похвалил "Норникель" за улучшение экологии на производстве

"По самым консервативным оценкам, потенциал закачки и хранения СО2 в России составляет от 1 до 4 тысяч гигатонн — это самый большой потенциал в мире. Даже минимального указанного объема (1 тысяча гигатонн) хранения хватит, например, чтобы консервировать весь выбрасываемый углекислый газ на планете на протяжении 30 лет, или выбросы Китая — самого большого эмитента парниковых газов — 100 лет", — сказал он.

Но, хотя технические процессы закачки в мире отработаны, а транспортировка сжиженного СО2 даже проще и выгоднее, чем трубопроводная транспортировка природного газа, весь комплекс мероприятий по улавливанию, транспортировке и закачке — "катастрофически убыточен", объяснил Канищев. Поэтому возможность стать хабом для хранения углекислого газа ограничена экономической целесообразностью, объяснил он.

В Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что на данный момент действуют 10 лицензий, предусматривающих геологическое изучение недр и последующее строительство и эксплуатацию подземных сооружений для размещения СО2.

"Ряд крупных компаний-недропользователей в рамках лицензий проводят или готовятся к проведению работ по геологическому изучению недр, чтобы затем подготовить материалы для обоснования возможности строительства и эксплуатации хранилищ углекислого газа. Такая возможность устанавливается только после проведения государственной экспертизы этих материалов", — пояснили в министерстве.