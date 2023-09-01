МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российские пользователи стали больше интересоваться школьными онлайн-платформами: в рейтинге популярных образовательных онлайн-платформ, составленном по числу упоминаний в русскоязычных социальных медиа с августа прошлого по июль текущего года, в топ-3 входят два представителя этого сегмента — образовательный портал "Инфоурок" и онлайн-сервис "Учи.ру", выяснили аналитики Brand Analytics, данные есть у РИА Новости. VK объединит сервисы "Тетрика" и "Учи.Дома"

"Главный тренд этого года в сфере EdTech (технологические решения для сферы образования — ред.) — рост интереса аудитории к школьным онлайн-платформам. Ресурсы, помогающие ученикам подготовиться к экзаменам, становятся все популярнее: в топе-3 нашего рейтинга – сразу два представителя этого сегмента. Золото – у образовательного портала "Инфоурок", второе место сохранила за собой платформа для создания курсов Getcourse, тройку лидеров замкнул образовательный онлайн-ресурс "Учи.ру", — говорится в исследовании.

Число посетителей платформы "Инфоурок" постоянно растет, увеличивается и ее популярность в соцмедиа: обсуждений стало на 60% больше, чем в прошлом году, — 359,7 тысячи сообщений. Количество упоминаний Getcourse выросло на 22% до 341,7 тысячи сообщений. Сервис "Учи.ру" поднялся на две ступени в рейтинге, прибавив 20% по упоминаниям в соцмедиа (218,8 тысячи сообщений).

Впервые с 2020 года топ-3 рейтинга самых обсуждаемых образовательных платформ покинул Skillbox — один из лидеров российского рынка онлайн-образования, он сдивнулся на четвертое место. Это один из крупнейших игроков EdTech-рынка, предлагающий пользователям большой выбор курсов для профессионального и личностного развития, он был лидером рейтинга последних двух лет, однако пользователи соцмедиа стали обсуждать платформу на 30% меньше (205,1 тысячи сообщений).

В топе-20 этого года пять новых онлайн-платформ, которых не было в прошлогоднем рейтинге, и из них три представляют сегмент школьного образования. Это онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "Умскул", которая оказалась на пятой позиции, "Тетрика" (17 место) и "Вебиум" (18 место). Другими новичками стали "Логомашина" (13 место), которая обучает творческим профессиям, и Anyclass (14 место), она позиционирует себя как образовательная платформа для современной женщины.

"Суммарное число упоминаний участников топ-20 в социальных медиа демонстрирует общий уровень интереса пользователей к онлайн-образованию. По сравнению с 2022 годом число таких упоминаний выросло на 11%, а по сравнению с 2021 – на 37%. Совокупная динамика упоминаний, в свою очередь, отражает динамику такого интереса. Сезонные пики наблюдаем после начала учебного года — в ноябре, и в преддверии поры экзаменов — весной. Традиционное затишье отмечаем летом — в период школьных каникул и отпусков", — отметили аналитики.