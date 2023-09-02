НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — ПРАЙМ. Индия успешно запустила на орбиту станцию по изучению Солнца Aditya-L1, заявила Индийская организация космических исследований. Россиянам рассказали, когда дешевле лететь за границу

"Запуск станции Aditya-L1 с помощью ракеты PSLV-C57 завершен успешно. Ракет вывела спутник точно на заданную орбиту. Первая в Индии солнечная обсерватория начала свое путешествие к месту назначения — точке L1 Солнце-Земля", — заявила организация в соцсети X (бывший Twitter).

Спутник Aditya-L1 является первым в Индии космической миссией по типу обсерватории для наблюдения за Солнцем. После путешествия длиной в четыре месяца протяженностью в 1,5 миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.

Спутник несет с собой семь приборов для обследования фотосферы, хромосферы и внешними слоями Солнца, называемыми короной, с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Предполагается, что при достижении определенной орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет предоставлять порядка 1440 изображений в день на наземную станцию для анализа.

Планируется, что станция Aditya L1 позволит получить данные относительно проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей и других.