МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Генеративный искусственный интеллект GigaChat для работы с текстами и изображениями стал доступен для всех желающих, сообщил Сбербанк. Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать на концерте ВЭФ

Ранее в апреле организация запустила тестирование мультимодальной нейросети GigaСhat. Программа может работать с готовыми текстами и писать их с нуля, придумывать истории, помогать в решении бытовых задач, рисовать изображения в разных стилях с помощью нейросети Kandinsky, а также делиться своими готовыми диалогами с другими пользователями и получать подсказки от самого GigaChat.

Сбербанк рассказал, что теперь воспользоваться генеративным искусственным интеллектом GigaChat смогут все желающие с регистрацией в Сбер ID. Сервис доступен в веб-версии и некоторых умных устройствах "Сбера".

Отмечается, что скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в Telegram, VK и API.

"Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта", — подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.