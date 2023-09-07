МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит изменения в закон "Об инновационном центре "Сколково" для улучшения условий развития высокотехнологичных компаний и расходования средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство обсудит полномочия госведомств в виноградарстве

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково". Законопроект направлен на улучшение условий для развития высокотехнологичных компаний и повышение эффективности расходования средств федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки, авторы документа предлагают выдавать субсидии для тех товаров, которые необходимы для осуществления исследовательской деятельности и коммерциализации их результатов. Согласно текущей версии документа, их могут получать для использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении объектов недвижимости.

Кроме того, законопроект предлагает наделить проект "Сколково" функцией организации услуг, связанных с перевозками, страхованием, хранением товаров участников своего проекта.

Федеральный закон "О Сколково" от 28 сентября 2010 года регулирует структуру комплекса, особенности полномочий и включает перечень требований. Он включает в себя шесть разделов с принципами и требованиями к деятельности, нарушение которых влечет за собой лишение статуса резидента и другие последствия. Нормы законодательства РФ контролируют взаимодействие участника и Фонда.