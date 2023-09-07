МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности — ведомство готовит обновление с учетом текущего уровня угроз, заявил глава министерства Максут Шадаев РИА Новости. Эксперт призвал отказаться от "англосакского взгляда" на кибербезопасность

"Мы вообще любим кибербезопасность и считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза. Сейчас отраслевые стандарты, профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются, для того чтобы соответствовать текущему уровню технологий, угроз", — сказал Шадаев.

По словам министра, сейчас в России много факультетов кибербезопасности. "Кибербез — одна из самых востребованных специальностей в сфере IT, на которые поступают абитуриенты. Важно, чтобы их качественно готовили, поэтому мы готовим стандарты отраслевые, профессиональные стандарты по подготовке специалистов кибербеза. Сейчас мы их пересматриваем", — сказал он.

Ранее университет МИРЭА направил в Минцифры письмо, в котором предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов. Предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.