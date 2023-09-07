2023-09-07T03:16:00+03:00
2023-09-07T03:19:09+03:00
2023-09-07T03:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230907/841677228.html
Минцифры обновит стандарты подготовки специалистов по кибербезопасности
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минцифры РФ решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности — ведомство готовит обновление с учетом текущего уровня угроз, заявил глава... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, ит-бизнес, технологии, диджитал, россия, минцифры, стандарты, подготовка, кибербезопасность, специалисты
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573056.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573056.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573053.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573053.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573050.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83257/30/832573050.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220905/837999821.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ решило пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере кибербезопасности — ведомство готовит обновление с учетом текущего уровня угроз, заявил глава министерства Максут Шадаев РИА Новости.
"Мы вообще любим кибербезопасность и считаем, что должны больше внимания уделять подготовке специалистов в сфере кибербеза. Сейчас отраслевые стандарты, профессиональные стандарты подготовки специалистов в сфере кибербеза пересматриваются, для того чтобы соответствовать текущему уровню технологий, угроз", — сказал Шадаев.
По словам министра, сейчас в России много факультетов кибербезопасности. "Кибербез — одна из самых востребованных специальностей в сфере IT, на которые поступают абитуриенты. Важно, чтобы их качественно готовили, поэтому мы готовим стандарты отраслевые, профессиональные стандарты по подготовке специалистов кибербеза. Сейчас мы их пересматриваем", — сказал он.
Ранее университет МИРЭА направил в Минцифры письмо, в котором предложил создать в России "школы киберразведки" для студентов. Предполагается, что выпускники таких школ должны будут иметь возможность претендовать на гарантированное трудоустройство в области кибербезопасности в крупнейших компаниях страны.