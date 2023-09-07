МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" представил новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей, сообщили представители компании на конференции Practical ML Conf. Искусственный интеллект от "Сбера" будет солировать на концерте ВЭФ

"Яндекс" запустил YandexGPT 2. Новая языковая модель может решать больше различных типов задач, чем первая версия нейросети, а качество ее ответов существенно улучшилось", — рассказали в компании.

Новая модель может адаптировать ответ для разной аудитории, формулировать его в разных стилях и жанрах. Кроме того, нейросеть может проанализировать тексты длиной до тысячи символов, которые пользователь добавит в запрос, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.

Специалисты "Яндекса" выяснили, что модель второго поколения отвечает на запросы на 67% лучше, в чем YandexGPT. Также она лучше формулирует тексты, пересказывает их, а также генерирует идеи, стилизует персонажей и отвечает на фактовые запросы.

"Для создания YandexGPT 2 разработчики увеличили количество параметров модели и усовершенствовали процесс ее обучения. Они усилили контроль за качеством исходных данных, дополнили датасет новыми примерами запросов и синтетическими данными — искусственно сгенерированными на основе реальной информации материалами", — рассказали в "Яндексе".

YandexGPT 2 уже доступна в режиме "Алисы" "Давай придумаем" в приложении "Яндекс", "Яндекс Станциях", телевизорах с "Алисой", "Яндекс Браузере", на странице с результатами поиска и на ya.ru.