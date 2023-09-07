МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" представил новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей, сообщили представители компании на конференции Practical ML Conf.

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"Яндекс" запустил YandexGPT 2. Новая языковая модель может решать больше различных типов задач, чем первая версия нейросети, а качество ее ответов существенно улучшилось", — рассказали в компании.

Новая модель может адаптировать ответ для разной аудитории, формулировать его в разных стилях и жанрах. Кроме того, нейросеть может проанализировать тексты длиной до тысячи символов, которые пользователь добавит в запрос, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.

Специалисты "Яндекса" выяснили, что модель второго поколения отвечает на запросы на 67% лучше, в чем YandexGPT. Также она лучше формулирует тексты, пересказывает их, а также генерирует идеи, стилизует персонажей и отвечает на фактовые запросы.

"Для создания YandexGPT 2 разработчики увеличили количество параметров модели и усовершенствовали процесс ее обучения. Они усилили контроль за качеством исходных данных, дополнили датасет новыми примерами запросов и синтетическими данными — искусственно сгенерированными на основе реальной информации материалами", — рассказали в "Яндексе".

YandexGPT 2 уже доступна в режиме "Алисы" "Давай придумаем" в приложении "Яндекс", "Яндекс Станциях", телевизорах с "Алисой", "Яндекс Браузере", на странице с результатами поиска и на ya.ru.