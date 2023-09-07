МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Яндекс" и Xiaomi представили первый совместный продукт — умный дисплей с "Алисой", с помощью которого можно управлять умным домом, его стоимость — 22 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе "Яндекса". Xiaomi обвинили в блокировке установки Telegram

"Стартовал предзаказ на умный дисплей Xiaomi с "Алисой" — это первый совместный продукт "Яндекса" и Xiaomi…. Аппаратную часть устройства разработали в Xiaomi, а программную в "Яндексе". Это первое на рынке устройство такого типа с "Алисой", — следует из сообщения компании.

Отмечается, что умный дисплей с "Алисой" снабжен сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма, а управлять устройством можно голосом или через экран. Новое устройство позволяет управлять умным домом: "Можно попросить "Алису" включить свет или запустить робот-пылесос. Умный дисплей совместим с разными устройствами Xiaomi, от лампочек и датчиков до увлажнителей воздуха". Также он может включать музыку, ставить таймер и находить информацию в интернете.

Кроме того, с помощью умного дисплея можно общаться с друзьями и близкими: он имеет встроенную камеру и позволяет совершать видеозвонки через Telegram. При этом, когда камера не нужна, ее можно закрыть шторкой.

Стоимость такого дисплея — 21 990 рублей, в ближайшие дни его можно купить со скидкой. Сообщается, что по предзаказу — в период с 7 по 13 сентября — умный дисплей Xiaomi c "Алисой" будет стоить 18 990 рублей, а в первую неделю продаж — с 14 по 20 сентября — 19 990 рублей.