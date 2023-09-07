Путин поручил до 2030 года обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. С официальным документом можно ознакомиться на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", — говорится в документе.
Срок предоставления доклада — до 1 декабря 2023 года, далее — один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Суперкомпьютеры
Правительство России должно до декабря текущего года подумать над формированием условий для разработки суперкомпьютеров, включая льготы для российских производителей комплектующих, говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил проработать вопросы грантовой поддержки ученых, а также малых и средних технологических компаний, которая направлена на финансирование использования ими суперкомпьютеров — в том числе для того, чтобы создавать и развивать сложные нейросети, совершенствовать их архитектуру.
Также кабмину было поручено рассмотреть вопросы разработки и реализации образовательных программ по подготовке специалистов, создающих большие языковые модели и технологии генеративного искусственного интеллекта и разграничить ответственность за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей.
Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры сегодня есть у Сбербанка, "Яндекса", МТС, а также в МГУ.
Расходы на ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.
Модуль "Система ИИ"
Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах повышения квалификации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Срок представления доклада — до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Компетенции специалистов в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230907/841683349.html