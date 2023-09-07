МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. С официальным документом можно ознакомиться на сайте Кремля. Правительство проведет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

"Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", — говорится в документе.

Срок предоставления доклада — до 1 декабря 2023 года, далее — один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Суперкомпьютеры

Правительство России должно до декабря текущего года подумать над формированием условий для разработки суперкомпьютеров, включая льготы для российских производителей комплектующих, говорится в поручениях президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил проработать вопросы грантовой поддержки ученых, а также малых и средних технологических компаний, которая направлена на финансирование использования ими суперкомпьютеров — в том числе для того, чтобы создавать и развивать сложные нейросети, совершенствовать их архитектуру.

Также кабмину было поручено рассмотреть вопросы разработки и реализации образовательных программ по подготовке специалистов, создающих большие языковые модели и технологии генеративного искусственного интеллекта и разграничить ответственность за создание и использование технологий искусственного интеллекта и сложных нейросетей.

Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия сейчас находится на девятом месте в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей всех суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры сегодня есть у Сбербанка, "Яндекса", МТС, а также в МГУ.

Расходы на ИИ



Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.

Модуль "Система ИИ"



Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах повышения квалификации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок представления доклада — до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Компетенции специалистов в сфере ИИ



Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.