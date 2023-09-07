МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в закон "Об инновационном центре "Сколково" в целях улучшения условий развития высокотехнологичных компаний и расходования средств федерального бюджета, следует из базы данных нижней палаты парламента. ЦБ сообщил, что чистые продажи валюты экспортерами за август выросли

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг на заседании кабмина сообщил, что на компенсацию затрат на уплату таможенных пошлин и НДС при импорте оборудования, запчастей и иной продукции в федеральном бюджете ежегодно предусматривается около четверти миллиарда рублей. Законопроект, по его словам, "вводит важное условие" – о применении такого льготного режима только для товаров, ввозимых в страну исключительно с целью проведения исследовательской деятельности".

Кроме того, уточняются нормы, касающиеся деятельности управляющей компании в качестве таможенного представителя, осуществляемой в первую очередь в целях реализации механизма соответствующей господдержки по возмещению затрат на уплату таможенной пошлины и НДС. Услугами таможенного представителя смогут воспользоваться, в том числе бывшие участники проекта "Сколково", продолжающие в настоящее время свою деятельность, резиденты иных инновационных научно-технологических центров, инновационных кластеров и технопарков, научно- исследовательские институты, дочерние и иные связанные с ними лица.

Таким образом, предлагается "распространить приоритетное ускоренное прохождение всех таможенных процедур не только на действующих, но и на бывших резидентов этого института развития, а также на участников индустриальных кластеров и технопарков, научные институты", пояснял Мишустин.

Такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия, подчеркивал он. Это значит, что отечественные предприятия "смогут нарастить выпуск качественной продукции для наших граждан, чтобы обеспечить людей всем необходимым", считает премьер.