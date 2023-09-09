МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Умные устройства "Яндекса" занимают на российском рынке 90%, колонки с "Алисой" есть у 15% семей в стране, но компания хочет, чтобы она была в каждом доме, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. Эксперт назвал плюсы отсутствия водителя в беспилотном авто

"Что касается "Алисы", мы очень удивлены результатами в этом направлении: мы, по сути, и есть рынок умных устройств в России, наша доля – примерно 90%. И на данный момент мы уже продали порядка 7 миллионов умных колонок, и интерес к ним не снижается — выручка умных устройств в этом году растет на 70% по сравнению с прошлым годом", — сказал Масюк.

Компания, по его словам, планирует и дальше расширять долю на рынке: "Если просто представить, что в России около 50 миллионов семей, только у 15% из них есть наши колонки. Наша задача, конечно, чтобы "Алиса" была в каждом доме", — отметил он.

Масюк напомнил, что недавно "Яндекс" запустил на рынок умные телевизоры, с которыми компания хочет повторить успех колонок, так как телевизор дома может стать полноценной заменой телефону: "С ним можно делать буквально все то же самое, только на большом экране, и управлять голосом".

Первая умная колонка с Алисой — "Яндекс.Станция" — вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года — "Яндекс.Станция Макс". В июле 2021 года компания выпустила новую умную колонку "Яндекс.Станция Лайт". Сейчас Алиса есть также в умных колонках сторонних производителей. В августе 2023 года "Яндекс" представил две умные телевизионные станции — "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок, предзаказ на них уже открыт.

НЕЙРОСЕТИ

"Яндекс" активно внедряет нейросеть в свои продукты и планирует, чтобы уже в следующем году половина клиентов компании явно или неявно использовала нейросети, рассказал в интервью РИА Новости Масюк. Лихачев оценил работу национального центра физики и математики

"Фронт работ большой, мы активно развиваем базовую технологию, но еще больше усилий прикладываем, чтобы встроить нейросети в наши основные продукты, в том числе в "Поиск", которым ежедневно пользуются десятки миллионов людей. Наша цель в следующем году, чтобы как минимум половина пользователей наших продуктов начала явно или неявно пользоваться нейросетями через них", — поделился Масюк.

По его словам, сейчас текстовыми нейросетями в России активно пользуются около 5% людей, хотя бы раз ими пользовались еще 19%, остальные же три четверти населения ни разу не общались с искусственным интеллектом. Компания хочет, чтобы в будущем его использовал каждый.

В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника — теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК АЛИСА

Голосовой помощник "Алиса" от "Яндекса" во многом уже стал полноценным собеседником, а через несколько лет ее будет сложно отличить от человека, рассказал Дмитрий Масюк. Глава "Росатома" сообщил, когда заместит импортный софт

"Я думаю, что во многих аспектах это уже сейчас так, и через небольшое количество лет по большинству мыслимых тем "Алису" сложно будет отличить от человека, и тест Тьюринга она пройдет", — ответил он на вопрос, когда голосовой помощник компании станет полноценным собеседником человеку.

"Я думаю, что даже сейчас уже топовые модели нейросетей, нашу в частности, в чате непросто было бы отличить от человека", — добавил Масюк. Топ-менеджер отметил, что рост качества ответов моделей нейросетей действительно взрывной, и "сейчас на какую-то среднюю тему нейросеть поддержит разговор едва ли не лучше, чем человек". "И это естественный процесс, я вижу в этом прежде всего очень много пользы", — полагает он.

При этом, комментируя вопрос, не пугает ли его такая скорость развития нейросетей, он заявил, что испытывает не страх, а благоговение: "У меня абсолютно точно нет страха, у меня есть какое-то благоговение перед тем, что происходит, потому что это происходит под моим руководством и моими командами… Конечно, здесь есть и риски, но посмотрим, что будет".

В мае этого года "Яндекс" добавил свою нейросеть нового поколения YandexGPT в виртуального помощника — теперь "Алиса" умеет писать тексты и предлагать идеи практически на уровне человека. За первые сутки работы ей воспользовались более 1 миллиона человек. В сентябре компания представила новую модель нейросети YandexGPT 2: она может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.

Тест Алана Тьюринга был создан, чтобы оценить уровень искусственного интеллекта относительно человеческого. Идея заключалась в том, что человек общается с другим человеком и с компьютерной программой в течение пяти минут, но только в текстовом режиме. Затем на основании диалога он должен понять, кто был его собеседником — человек или программа. Тест считается пройденным в случае, если компьютер может обмануть как минимум 30% собеседников.

РОБОТЫ-КУРЬЕРЫ

"Яндекс" активно развивает своих роботов-доставщиков, планирует расширять зоны их работы, а вот летающих роботов-курьеров запускать не хочет, так как не видит в них практической пользы, заявил Масюк. Аналитики ожидают роста рубля на следующей неделе

Так, по его словам, роверы — роботы-доставщики — уже доставили 250 тысяч заказов, сейчас они работают в ряде районов Москвы, под Санкт-Петербургом и в Иннополисе. "С ними есть планы по расширению локаций. Мы уже начинаем сдавать роботов в аренду магазинам и ресторанам, обсуждаем и более масштабные проекты, например полностью роботизированный кампус университета, в котором доставку осуществлять будут только роботы", — добавил Масюк.

Технология, по его словам, уже хорошо работает, но сейчас важно "сделать ее недорогой, и чтобы люди к этому привыкли". "Совсем массовой она станет через какое-то количество кварталов и лет", — полагает он.

А вот летающих роботов-доставщиков компания запускать не хочет: "Летающих — нет. Нам не кажется, что в этом есть такая уж сейчас большая востребованность, не видим в них практической пользы", — добавил топ-менеджер.

Ровер — это робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью 5-8 километров в час, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях.

В июле 2021 года автономные роботы-курьеры начали доставлять заказы из сервиса "Яндекс Еда" в жилые дома в городе Мурино, который находится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С ноября того же года услуга доставки посылок "Почты России" при помощи роботов-курьеров интернет-компании "Яндекс" заработала сначала в московском районе Хамовники, а затем в 27 отделениях столицы.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.