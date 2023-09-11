МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Предложение Минэнерго Российской Федерации ограничить майнерам недискриминационный доступ к электроэнергии идет вразрез с желанием отрасли промышленного майнинга приносить положительные эффекты для государства и сбалансированно развивать бизнес, а также являться неотъемлемой частью промышленности, об этом заявил генеральный директор BitRiver, одного из крупнейших мировых операторов ЦОДов, Игорь Рунец. Спрогнозировано, сколько продлится дефицит мощностей для майнинга в России

Исторически в России ни одна из отраслей никогда не лишалась права доступа к мощностям электроэнергетики, ведь закон написан для всех. Подобная инициатива нарушает фундаментальные принципы построения экономических отношений в России.

Возможные последствия для экономики страны после этого мы оцениваем как негативные. Это, прежде всего, потеря конкурентных преимуществ России в майнинге, о которых ранее говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Как следствие — можно ожидать существенного сокращения платежеспособного потребления электроэнергии, снижения новой чистой ликвидности для внешнеторговых расчетов, оттока талантливых специалистов в IT, финансах и энергетике, которых отрасль промышленного майнинга в настоящее время удерживает в российских регионах.

Конечно, нужно признать, что в сфере майнинга до сих пор остается ряд нерешенных проблем, которыми необходимо заниматься. Это и рост потребления электроэнергии розничным и иным майнингом по тарифам для населения; и повышение аварийности в электрических сетях из-за неконтролируемого бытового майнинга; и превышение установленной в тех. условиях величины максимальной мощности подключения; и контрабандный ввоз больших объемов майнингового оборудования в Россию. Тем не менее, к добросовестному платежеспособному промышленному майнингу у государства никогда не было вопросов.

Важно четко разделять прозрачный промышленный майнинг и "серый" майнинг как добросовестных и недобросовестных участников рынка и не мерить всю отрасль одинаково.

Вопреки существующим трудностям майнинг в России показывает уверенный рост и дает людям работу. Если на начало года по экспертным оценкам фиксировалось 1-1,2 ГВт мощностей, занятых в промышленном майнинге, то сейчас они оцениваются в более 1,5 ГВт, а по итогам года показатель может превысить 1,7 ГВт.

Решением проблем майнинга в части электроэнергетики могли бы стать дифференциация тарифов на электроэнергию для населения по объемам потребления, регистрация майнеров и соответствующего оборудования для майнинга, системные меры по предотвращению черного импорта майнингового оборудования.

Также считаем необходимым снизить порог потребляемой мощности, при котором согласование и разработка схемы внешнего электроснабжения становится обязательной. Таким образом, во многом данные решения лежат в плоскости комплексного нормативного регулирования майнинга, которое с нетерпением ожидают все добросовестные участники рынка. Это одновременно усилит финансовый суверенитет России и откроет для инвесторов новый сегмент цифровой экономики страны.

Мы, как представители отрасли, готовы к совместной работе с Минэнерго и другими профильными органами власти по созданию мер для эффективного регулирования майнинга.