МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Руководители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций (КНР) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий. Ухтинский вуз предложил университету Аргентины совместные исследования

Соглашение на полях ВЭФ подписали ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ЧУПТ Гао Синьбо.

"В рамках соглашения стороны обозначили создание первых образовательных программ, базируясь на следующих направлениях подготовки: прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, электроника и наноэлектроника, дизайн. Набор на программы планируется начать уже в следующем учебном году", — рассказали РИА Новости в российском вузе.

На подписании Коробец уточнил, что вузы будут совместно обучать ИТ-специалистов для высокотехнологичных предприятий в России и Китае. Гао Синьбо добавил, что соглашение — только первый этап, за ним последуют отдельные договоренности между этими образовательными учреждениями.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.